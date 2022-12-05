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Vasiyetiniz vasiyetimiz

Güncelleme Tarihi:

#MSB#Şehit#Duabey Onur Öztürkmen
Vasiyetiniz vasiyetimiz
Oluşturulma Tarihi: Aralık 05, 2022 07:00

Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) “İşte Türk askeri budur! Mehmetçik budur!” notuyla paylaştığı video Türkiye’yi ağlattı. Şehit askerler Duabey Onur Öztürkmen ve Yusuf Ataş’ın vasiyetlerinin yer aldığı görüntüler, sosyal medyada binlerce beğeni aldı.

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25 Kasım’da bölücü teröristlerin taciz ateşi sonucu şehit olan Teğmen Duabey Onur Öztürkmen’in (24), arkadaşlarına bıraktığı son sözleri, Cem Adrian’ın ‘Kül’ şarkısı eşliğinde seslendirildi. Görüntüde, şu ifadeler yer aldı:

“Erken ölürsem, canımdan çok sevdiğim 2, 3 arkadaşım var. Beni o gece yalnız bırakmasınlar. Hakkım 1 kişi hariç herkese helaldir. Tüm kıyafetlerimi yoksul insanlara verin. Fakirlik nedir bilirim. Anneme sonradan söyleyin, bu haberi kaldıramaz. Yaşayamadığım bir gençliğim var benim, doğru düzgün gülemediğim.”

MSB’nin videosunda, 1 Ekim’de şehit olan Astsubay Çavuş Yusuf Ataş’ın (21), “Eğer ölürsem bir lösemili kız çocuğunun bütün masraflarını karşılayın hayatı boyunca” şeklindeki sözlerini içeren görüntü de paylaşıldı.

Bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşinde yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 28 Kasım’da şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Yiğit’in (25), görevi sırasında “Anneler Günü” dolayısıyla annesine duygularını dile getirdiği görüntülere de yer verildi.

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Pençe-Kilit Operasyonu’nda şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç’in (28) görev yaptığı bölgede zeybek oynarken çekilen görüntüler de videonun sonunda yer aldı.

MSB, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İşte Türk askeri budur! Mehmetçik budur! Onlar hayattayken de şehadete yürürken de kendini düşünmez. Daima devleti, milleti ve insanlık için yaşar. Son nefeslerini verirken bile gerideki mazlumu, mağduru, düşünür. Vasiyetiniz, vasiyetimizdir! Şehitlerimize rahmetle” dedi.

 

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#MSB#Şehit#Duabey Onur Öztürkmen

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