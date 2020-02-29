Vasiyeti otopsi

İzmİr Ödemiş’te yaşayan Filiz Tekin (38) 9 Aralık’ta hastaneye kaldırıldı. 5 gün yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Filiz, 14 Aralık’ta hayatını kaybetti. Filiz’in organları 5 hastaya umut oldu. Filiz’in ‘bakımsız’ olduğu iddiasıyla eşinin şiddetine uğradığı ve darp sonucu hayatını kaybettiği iddia edildi. Olaydan sonra Filiz’in vücudunda morluklar tespit edildi. Soruşturma kapsamında Filiz’in eşi İbrahim Tekin tutuklandı.



‘EŞİMLE BİR SORUNUM YOKTU’



İbrahim Tekin ifadesinde, aralarında bir sorun olmadığını ve eşine şiddet uygulamadığını iddia ederek, “Eşime alkol aldığım zamanlar dahil olmak üzere hiçbir şekilde hakaret, tehdit etmedim, dövmedim. 18 yıldır evliyiz. Kalıcı hastalığının olmadığını biliyorum. Ancak gözaltına alındığımda eşimin menenjit hastası olduğunu öğrendim” dedi. Olaydan iki gün önce baş ağrısı ve halsizlik şikâyetiyle eşini hastaneye götürdüğünü söyleyen Tekin sözlerine şu şekilde devam etti: “İki iğne ve iki ilaç verip serum taktılar. Aynı gün hastaneden evimize gönderdiler. Eşimin kalça ve bel kısmında oluşan yaralanmalardan haberim yoktur.”



KARDEŞİNİ UYARMIŞTI



Soruşturma kapsamında ifade veren Filiz’in kardeşi N.G., kardeşinin sık sık şiddete maruz kaldığını söyledi. Olaydan 2 ay önce bir araya geldiği ablasının yüzünün mor, dudak ve gözlerini şiş bir şekilde gördüğünü belirterek, “Kardeşim daha önceleri de ‘Beni bunlar döverek öldürecek, ben ölürsem bana otopsi yaptırın’ diyordu. 2 yıl önce kardeşimi alışverişe götürdüm. İşimiz bitti, evimize döndüğümüzde eşi elinde kürek sapı, ‘Nerde kaldınız?’ deyip kardeşimi dövdü. Kardeşim her defasında ‘Polise, jandarmaya bildirmeyin, çocuklarla beni tehdit ediyor’ diyordu” ifadesini kullandı.



Filiz’in hem fiziksel, hem de ekonomik şiddete maruz kaldığını söyleyen avukat İslam Gezer ise, “Filiz’in sistematik şiddete maruz kaldığını ve bu şiddetin onun ölümüne sebep olduğunu düşünüyoruz. Tanık beyanları ve geçici hastane raporu şiddete uğradığını göstermektedir” dedi.