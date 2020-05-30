Vasıta kelimesinin eş anlamlısı nedir?

TDK açısından ele alındığı zaman vasıta kelimesine karşılık olarak eş anlamlı, ‘Taşıt ve araç’ kelimeleri öne çıkıyor. Yazılış ve okunuş açısından değişiklik olsa bile aynı anlam ile her 3 kelimeyi de kullanabilirsiniz.

Vasıta Eş Anlamlısı

Bir yerden başka bir yere canlı ya da cansız varlıkları ulaştıran taşıtlar vasıta olarak bilinmektedir. Gündelik yaşam içerisinde büyük öneme sahip olan vasıtalar, aynı zamanda sözlük anlamı üzerinden de birçok yerde yoğun kullanılmaktadır. Türk Dil Kurumu açısından bakıldığı zaman vasıta kelimesinin eş anlamları, ‘araç’ ve ‘taşıt’ olarak öne çıkıyor.

‘’Bu araç ile uzun yola gidemeyiz.’’

‘’Trafikte bugün birçok taşıt var.’’

‘’Bekliyoruz ama hala vasıta gelmedi.’’

Bu cümlelerde görüldüğü üzere her üç kelime de aynı anlam üzerinden ortak şekilde ifade edilmektedir. Tek başına veya cümle içerisinde kullanabilirsiniz.