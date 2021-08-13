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Vasilik nedir, ne demek?
Vasilik, kanunlarla tam olarak tanımlanmış bir ibare değildir. Arapça kökenli bir kelime olan vasi, "görevlendirilmiş kimse, İslam hukukunda vasiyetle tayin edilen sorumlu" anlamını taşımaktadır. Peki, vasilik nedir, ne demek? İşte, vasilik hakkında bilinmesi gerekenler
Kanun’dan hareketle vasinin, vesayet makamı tarafından belirli bir süre için tayin edilen, kanunun çizdiği sınırlar ile vesayet makamının talimatlarına uygun olarak vesayet altındaki küçüğün veya kısıtlının kişiliği ve malvarlığı ile ilgili bütün menfaatlerini korumak ve hukukî işlemlerde onu temsil etmekle yükümlü olan kişi olduğu söylenebilir.