Vasilere karşı birlikte hukuk savaşı verecekler… Baba-kız arasındaki buzlar eridi

İşinsanı İnan Kıraç (88) ile kızı İpek Kıraç arasında yıllardır devam eden bir gerginlik vardı. Suna Kıraç 2020 yılında hayatını kaybedince ardında bıraktığı vasiyetle Koç Holding’te sahip olduğu hisselerini İpek Kıraç’a bıraktığını söyledi. Suna Kıraç’ın geriye kalan malvarlığı ise Medeni Kanun uyarınca dörtte üç oranında İpek Kıraç’a, dörtte bir oranında İnan Kıraç’a devroldu. Merhum eşi Suna Kıraç’ın vasiyetine rıza gösteren İnan Kıraç aradan iki yılı aşkın bir zaman geçtikten sonra vasiyetnamenin iptali için dava açmıştı. Baba-kız arasındaki küslüğe varan gerginlik bu şekilde başladı.

GERGİNLİK BÜYÜDÜ

Gerginlik, 88 yaşındaki İnan Kıraç’ın Aralık 2024’te Koç Grubu’nun eski yöneticilerinden Emine Alangoya ile evlenmesiyle daha da alevlendi. İpek Kıraç, babasının fiili ehliyetinin bulunmadığını öne sürerek evliliğin iptali için dava açtı. Adli Tıp Kurumu, İnan Kıraç’ın fiil ehliyetinin yerinde olmadığına dair rapor verdi. Bunun üzerine İnan Kıraç’a vasi atandı ve ardından mahkeme, İnan Kıraç’ın Emine Alangoya ile olan evliliğinin iptal etti. Kıraç’a vasi olarak avukatlar Atakan Yılmaz ve Mert Öztekin atandı. İnan Kıraç’a vasi tayin edilen iki avukatın da Kıraç’ın şahsi avukatlarını azlederek, Çorumlu avukat Eşref Kaya’ya, duruşmaya bile girmeden 128 milyon lira avans ödemesi yaptığı ve diğer davalar için de yüzde 10’luk bir anlaşma sağlandığı iddia edildi.

İLK TEMAS İPEK KIRAÇ’TAN

Oksijen’den Elif Ergu Demiral’ın haberine göre; tüm bu kaosun ortasında İpek Kıraç kırgınlıkları bir kenara bırakarak babasıyla yeniden iletişim kurdu. Ailede sular tamamen durulmuş halde. Geçen Kurban Bayramı’nda yaşanan ilk iletişimin ardından İpek Kıraç babasını hemen her gün İstanbul Vaniköy’deki yalısında ziyaret ediyor. Gelemediği günlerde, İnan Kıraç mutlaka kızını arayıp konuşuyor. İnan Kıraç’ın tedavisi profesyonel bir sağlık ekibi tarafından kendi evinde yürütülüyor.

Bu olumlu gelişmelerin yanında mahkeme süreçleri de devam ediyor. İpek Kıraç, 2. Sulh Hukuk Mahkemesi’ne ihtiyati tedbir talebinde bulunarak, avukat Eşref Kaya’ya 128 milyon TL’nin ödenip ödenmediğinin tespiti, ödendiyse de bu tutarın vesayet hesabına iade edilmesi, ödenmemişse ödemenin engellenmesi için geçici tedbir kararı verilmesini istedi.