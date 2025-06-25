Vasiden habersiz hesap açan bankaya suç duyurusu

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Hanım Koçarslan (87), Tuncelili Şavak Aşireti mensubu, dönemin ünlü gayrimenkul ve kömür madeni işletmecisi Hasan Fikri Koçarslan’ın eşiydi. Çiftin bu evliliğinden eski gece kulübü Reina’nın sahibi Mehmet Koçarslan, Melahat, Zülfiye, Nihat ve İbrahim Koçarslan isimli 5 çocuğu dünyaya geldi. Hasan Fikri Koçarslan’ın evlilik dışı Bülent ve Levent Koçarslan isimli iki çocuğu daha bulunuyordu. Hasan Fikri Koçarslan, 12 yıl önce vefat etti.

VASİ ATANMIŞTI

İddiaya göre Hanım Koçarsan’ın, yapılması planlanan Kanal İstanbul Projesi’nin olduğu bölgede 300 dönümlük çok kıymetli arsası, Etiler’de bir dairesi, Levent’te iki villası, İstanbul Kireçburnu’nda boğaz görünümünde 61 dönüm arazisi, Eyüpsultan Çiftalan Mahallesi’nde büyük hissedar olduğu toprakları ve Sivas’ta taşınmazları bulunuyordu. Ayrıca Hanım Koçarslan’a Karayolları Genel Müdürlüğü’nden kamulaştırma bedeli olarak 73 milyon 971 bin 700 lira kamulaştırma bedeli ödenmişti. Yaşı nedeniyle bakıma muhtaç bir yaşam süren ve sağlık sorunları yaşayan Hanım Koçarslan’a mahkeme kararıyla Hasan Fikri Koçarslan’ın oğlunun eşi Pelin Koçarslan vasi atanmıştı. Mal varlığı durumuyla ilgili gelirleri gözetlemek ve mali işleri denetlemek için ise mali müşavir Burcu Cengiz’i atamıştı.

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‘EVE GELİP HESAP AÇTI’

Vasi olarak atanan Pelin Koçarslan, eve gelerek Hanım Koçarslan adına banka hesabı açan özel bir banka ile bankanın memuru M.Ş. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Dilekçede, 87 yaşındaki Hanım Koçarslan’ın ileri yaşı, okuma-yazma bilgisinin yeterli olmaması ve demans hastası olması sebebiyle kendi işlerini yapamayacak ve sahibi olduğu malvarlığını idare edemeyecek halde olduğu ifade edildi. Murat Ş.’nin, Hanım Koçarslan’ın evine giderek okuryazar olmadığı halde banka hesap sözleşmeleri imzalattığı belirtilerek, “Hesap sahibinin yaşı nedeniyle sağlık raporuyla yapılması zorunlu iken, bu yönüyle rapor alınmadan evine gidilerek hesap açma işlemi yapılması suç teşkil etmektedir” denildi.

‘CEZALANDIRILSIN’

Dilekçede şu ifadelere yer verildi: “Hanım Koçarslan adına yatan 73 milyon 971 bin 700 liralık kamulaştırma bedeli, banka memurunun, işlemlerin idrakinde olmayan Hanım Koçarslan’a sayfalarca imzalattığı müşterek banka hesap sözleşmelerine istinaden, diğer hesap sahibi oğlu İbrahim Koçarslan tarafından uhdesine geçirilmiştir. Bankalar genellikle müşterinin bizzat şubeye gelerek işlem yapmasını ister. Şüpheli banka ile çalışanı, yaşlı ve okuduğu evrakı anlama kapasitesi olmayan Hanım Koçarslan’a imza attırarak açtığı müşterek hesap ile ‘hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma’ ve ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçlarını işlemiştir. Bu sebeple iki şüpheli hakkında soruşturma başlatılarak kamu davası açılmasını ve cezalandırılmasını istiyoruz.”