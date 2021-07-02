Vasi atandı
Yazar ve senarist Emrah Serbes, 22 Eylül 2017 günü İzmir-Aydın Otoyolu’nda neden olduğu kazada aynı aileden 3 kişinin ölümüne neden oldu. İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Emrah Serbes, 13 yıl 4 ay hapis cezası aldı.
Ceza Yargıtay tarafından da onandı. COVID-19 salgını sebebiyle cezaevinden tahliye edilen ancak cezası devam eden Emrah Serbes, İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak işlerini idare etmesi için ablası Ayşegül Nart’ın vasi olarak atanması için dava açtı.
İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi’nde görülen davayı karara bağlayan mahkeme, Emrah Serbes’in açtığı davayı kabul etti. Emrah Serbes’in hükümlü olması nedeniyle vesayet altına alınmasına karar veren mahkeme, kendisine ablası Ayşegül Nart’ın vasi olarak atanmasına hükmetti.