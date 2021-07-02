Vasi atandı

Ceza Yargıtay tarafından da onandı. COVID-19 salgını sebebiyle cezaevinden tahliye edilen ancak cezası devam eden Emrah Serbes, İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak işlerini idare etmesi için ablası Ayşegül Nart’ın vasi olarak atanması için dava açtı.

İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi’nde görülen davayı karara bağlayan mahkeme, Emrah Serbes’in açtığı davayı kabul etti. Emrah Serbes’in hükümlü olması nedeniyle vesayet altına alınmasına karar veren mahkeme, kendisine ablası Ayşegül Nart’ın vasi olarak atanmasına hükmetti.

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