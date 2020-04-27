Vasat Ne Demek? Vasat Nedir? Vasat Tdk Kelime Anlamı

Vasat kelimesi Arapça kökenli bir sözcük olarak öne çıkmaktadır. Bu kelime tek başına ya da farklı cümleler ile halk arasında yaygın olarak değerlendirilir. Türk Dil Kurumu açısından ele alındığında bu kelimenin karşılığı olarak ‘orta’ karşımıza çıkmaktadır. Yani herhangi bir durumun veya olgunun ortalamasını gösterir.

Vasat Ne Demek?

Vasat halk dilinde aslında yanlış şekilde algılanmış kelimeler arasında yer almaktadır. Herhangi bir durumun çok kötü ve çok aşağıda olduğu şeklinde yorumlanabilmektedir. Ancak bu yanlıştır. Doğrusu ise örneğin herhangi bir filmin, bir öğrencinin notlarının ya da bir çalışmanın ‘ortalama’ olduğunu gösteren bir kelime olarak öne çıkmaktadır.

Vasat Nedir?

Vasat birçok değişik anlam üzerinden ele alınan ve gündelik yaşamda kullanılan kelimeler arasındadır.

- Orta,

- Ruh, ortam,

Arapça kökenli bir kelime olarak öne çıkan vasat sözcüğün anlamları bu şekildedir. Gündelik yaşamda farklı durumlar için çok kötü ya da çok aşağıda gibi anlamlarda kullanılır. Ancak fakat kelimesi ortalama şeklinde nitelendirilmektedir. Vasatın altında dendiği zaman ise bu kelime ortalamanın altında olarak öne çıkıyor.