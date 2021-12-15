Varyantlara nokta tarama

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Türkiye’de geliştirilen genomik surveyans stratejisiyle, önce PCR gibi yaygın kullanılan bir yöntem ile nokta mutasyon taraması yapılıyor. Bu taramada şüpheli bulunan pozitif örnekler sekanslama analizi için Ankara’daki Ulusal Viroloji Referans Laboratuvarı’na gönderiliyor. Burada tüm genom dizi analizi yöntemiyle varyantların türü tespit ediliyor. Elde edilen sonuçlar uluslararası bilimsel platformlarda paylaşılıyor. Viroloji Laboratuvarı Sorumlusu Prof. Dr. Gülay Korukluoğlu, alfa mutasyonunun ilk çıktığı Aralık 2020 tarihinden itibaren dünyada ilk kez Türkiye’de de uygulanan bir genomik surveyans modeliyle nokta mutasyon tarandığını söyledi. Korukluoğlu, “Zaman içinde virüsün izlenmesi gereken varyantlarına yönelik tarama testlerini sürekli güncellenerek rutin olarak tüm ülke laboratuvarlarında kullanıyoruz. Şu anda da aynı şekilde Omikron varyantına yönelik bir tarama programı başlatıldı” dedi.