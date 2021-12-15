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Varyantlara nokta tarama

#Koronavirüs#Varyant#Genomik Surveyans
Varyantlara nokta tarama

Sağlık Bakanlığı, COVID-19 pandemisinde oluşan varyantlar ve özellikle son dönemde gündemde olan Omikron varyantının tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yakından takip edildiğini, referans laboratuvarlarında tarama programı başlatıldığını açıkladı. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ulusal Viroloji Referans Laboratuvarları’nda varyantların tespitine yönelik sekans analizleri yapılarak uluslararası platformlarla paylaşılıyor.

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Türkiye’de geliştirilen genomik surveyans stratejisiyle, önce PCR gibi yaygın kullanılan bir yöntem ile nokta mutasyon taraması yapılıyor. Bu taramada şüpheli bulunan pozitif örnekler sekanslama analizi için Ankara’daki Ulusal Viroloji Referans Laboratuvarı’na gönderiliyor. Burada tüm genom dizi analizi yöntemiyle varyantların türü tespit ediliyor. Elde edilen sonuçlar uluslararası bilimsel platformlarda paylaşılıyor. Viroloji Laboratuvarı Sorumlusu Prof. Dr. Gülay Korukluoğlu, alfa mutasyonunun ilk çıktığı Aralık 2020 tarihinden itibaren dünyada ilk kez Türkiye’de de uygulanan bir genomik surveyans modeliyle nokta mutasyon tarandığını söyledi. Korukluoğlu, “Zaman içinde virüsün izlenmesi gereken varyantlarına yönelik tarama testlerini sürekli güncellenerek rutin olarak tüm ülke laboratuvarlarında kullanıyoruz. Şu anda da aynı şekilde Omikron varyantına yönelik bir tarama programı başlatıldı” dedi.

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#Koronavirüs#Varyant#Genomik Surveyans

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