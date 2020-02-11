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Fatih ÇELİK / VARTO (Muş) (DHA)
Haber Giriş: 11.02.2020 - 10:43,Son Güncelleme:/

Varto'da okullara fırtına tatili

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Varto'da okullara fırtına tatili

MUŞ'un Varto ilçesinde, fırtına nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Varto ilçesinde etkili olan ve hayatı olumsuz etkileyen fırtına, vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Fırtına nedeniyle Varto Kaymakamlığı da ilçe merkezi ile köylerdeki okullarda, eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı. Kaymakamlık, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de izinli sayılacağını bildirdi.

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