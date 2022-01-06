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Varlık Fonu teknoloji fonu kuruyor

#Türkiye Varlık Fonu#Teknoloji Fonu#Arda Ermut
Varlık Fonu teknoloji fonu kuruyor

Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Arda Ermut, 250 milyon dolarlık teknoloji fonu kurulması için yönetim kurulundan onay aldıklarını söyledi.

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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Türkiye Varlık Fonu’nun 2020 yılı denetim raporunu görüştü. Komisyon üyelerine sunum yapan Varlık Fonu Genel Müdürü Ermut, fonun 7 sektörde 28 şirket, 2 lisans ve 46 gayrimenkulden oluştuğunu belirtti. Fonun İstanbul Finans Merkezi’nde de yüzde 50’den fazla paya sahip olduğunu ifade eden Ermut, şunları söyledi:

“Bu şartlarda hedeflendiği gibi, bu yıl içinde inşaatın tamamlanmasını ve projenin faaliyete geçmesini, projenin hedeflerine uygun yasal mevzuatın oluşturulmasını ve uluslararası finans ekosisteminin kurulması alanlarına öncülük edilmesini hedefliyoruz.

BİRKAÇ AYDA TAMAMLANACAK

Bu kapsamda da İstanbul Finans Merkezi Kanunu’nun yasallaşması çalışmalarının devam ettiğini ve 2022 yılı içerisinde hatta önümüzdeki birkaç ay içerisinde tamamlanmasını umut ediyoruz. Proje, yine hedeflediğimiz gibi, bu yıl içinde faaliyete başladıktan sonra da Türkiye Varlık Fonu tarafından bizim buranın yönetim için kurduğumuz İFM AŞ şirketi tarafından yönetilmeye devam edecek.”

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MİKTARLAR ARTTI

Şans oyunları lisansında da 10 yıllık bir yetkilendirme yapıldığını belirten Ermut, 1 Ağustos-31 Aralık 2019’la 2020 yılının aynı döneminin verilerini paylaştı. Ermut, “Sisal Şans’ın hizmete başladığı ilk beş aylık dönemdeki hasılat, önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyar 503 milyon TL’den 2 milyar 985 milyon TL’ye çıktı. Kamuya aktarılan pay, buna paralel olarak, 734 milyon TL’den 1 milyar 78 milyon TL’ye ulaşmış oldu. Bu model, aynı zamanda dağıtılan ikramiye tutarlarına da yansıdı. Buna göre 2019’un son beş ayında 900 milyon TL ikramiye dağıtılmışken 2020’de bu rakam 1 milyar 347 milyon TL’ye çıkmış oldu” dedi.

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#Türkiye Varlık Fonu#Teknoloji Fonu#Arda Ermut

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