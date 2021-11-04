Varis tedavisi için gitti... Hayatını kaybetti

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Elçin Şekerci’nin eşi Bülent Şekerci, eşinin vurulan iğnelerden dolayı rahatsızlandığını iddia ederek Farsak’tan şikâyetçi oldu. Şüpheli sıfatıyla ifade veren Farsak ise “Hiçbir suçum yoktur” dedi.

ADLİ TIP DOKTORU HATALI BULDU

Adli Tıp İhtisas Kurulu, Elçin Şekerci’nin ölümüne enjekte edilen ilacın neden olduğunu, şüpheli Prof. Dr. Bora Farsak’ın uygulamalarının tıp kurallarına uygun olmadığını ifade etti. Bu rapor üzerine soruşturmayı tamamlayan savcılık Prof. Bora Farsak hakkında ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.