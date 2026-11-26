Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

TÜRKİYE A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Fenerbahçe’nin Küba asıllı voleybolcusu Melissa Vargas, olağanüstü sıçraması ve havada asılı kalma yeteneği ile tanınıyor. Bu özelliği nedeniyle uluslararası voleybol çevresi ve taraftarlar, Melissa Vargas’a “Vargas Airlines” (Vargas Hava Yolları) lakabı ile hitap ediyor. Melissa Vargas, adı ve soyadını içeren ‘Melissa Vargas’ markasını ve havada verdiği karakteristik hareketi, Türk Patent ve Marka Kurumu’na tescil ettirdi.

‘İZİNSİZ TESCİL ETTİRDİ’

İddiaya göre Birkan Ç. isimli şahıs Melissa Vargas’ın Avrupa şampiyonluğunun ertesinde, ulusal ve uluslararası manşetlerde yer aldığı 2023’te marka başvurusunda bulundu. Vargas’ın hareketini siyah silüet haline getiren Birkan Ç., bu pozu izinsiz şekilde tescil ettirdi. Birkan Ç.’nin şöhretinden yararlanmaya çalıştığını ileri süren Vargas, İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak dava açtı. Vargas’ın avukatı Mehmet Tokdemir’in mahkemeye sunduğu dava dilekçesinde şu ifadelere yer verildi: “Müvekkilin kimliğinin ayrılmaz bir parçası haline gelen bu görselin hiçbir izin olmadan Birkan Ç. tarafından tescil edilmesi hukuka aykırıdır. Müvekkilin kamuoyundaki itibarını kendi uhdesine geçirmeye çalışan Birkan Ç.’nin, şantaj ve haksız menfaat elde etme amacıyla gerçekleştirdiği kötü niyetli tescilin hükümsüzlüğüne karar verilmesini ve markanın sicilden silinmesini talep ediyoruz.”