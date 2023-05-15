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Varank: Bursa da Türkiye de Cumhurbaşkanımızın Türkiye sevdasının arkasında duruyor

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#Mustafa Varank#Bursa#14 Mayıs Seçimleri
Varank: Bursa da Türkiye de Cumhurbaşkanımızın Türkiye sevdasının arkasında duruyor
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 15, 2023 05:41

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Neticeyi sabahın ilk saatlerinde alacağız ama netice ne olursa olsun biz biliyoruz ki Bursa da Türkiye de Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye sevdasının arkasında duruyor" dedi.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na gelerek partililerin seçim kutlamalarına katıldı. Burada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın balkon konuşmasını kurulan dev ekrandan izleyen Varank'a, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve AK Parti Bursa milletvekilleri eşlik etti. Varank, "Neticeler belli olduğunda hep beraber kutlama coşkumuz daha da artacak. Cumhur İttifakı olarak Mecliste büyük bir çoğunlukla 300'ün üzerinde milletvekili sayısıyla Meclis'te yer alacağımız zaten belli oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız da en yakın rakibine 2 milyon 600 bin oy farkı atarak şu anda yarışı devam ettiriyor. Neticeyi sabahın ilk saatlerinde alacağız ama netice ne olursa olsun biz biliyoruz ki Bursa da Türkiye de Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye sevdasının arkasında duruyor. Bu yolculuğa devam edecek. Biz sizlere çok teşekkür ediyoruz." dedi.

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Varank: Bursa da Türkiye de Cumhurbaşkanımızın Türkiye sevdasının arkasında duruyor

'BELEDİYE BAŞKANLARI, BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPAR'

Efkan Ala da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir devlet adamına yakışır, kendine güven içerisinde milletine güvendiğini belirtti. Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ın canlı yayında seçim sonuçlarını açıklamasını eleştiren Ala, "Belediye başkanlarının cumhurbaşkanı seçimlerinin sonuçlarını açıkladığı nerede görülmüştür? Belediye başkanları, belediye başkanlığı yapar. Bunlar gerçekten feleklerini şaşırdılar. Bu anlayış ülke yönetebilir mi?" diye konuştu. 

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#Mustafa Varank#Bursa#14 Mayıs Seçimleri

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