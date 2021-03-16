Varank: AB ile güçlü ilişki her zamankinden elzem

520 MİLYON EURO BÜTÇELİ 46 PROJE

“AB ile uyum sürecinde başvurduğumuz başlıca mali araçlardan olan Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) ve Birlik programlarından önümüzdeki dönemde çok daha fazla istifade etmek istiyoruz. Bugüne kadar Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı kapsamında 800 milyon Euro destek sağladık. Rekabetçi Sektörler Programı’nın 2007-2013 yıllarını kapsayan I. döneminde, ülkemiz ekonomisinin rekabet gücünü artırmayı, bölgeler arası sosyo-ekonomik farklılıkları azaltmayı ana hedef olarak belirlemiştik. Bu dönemde Hatay’dan Rize’ye Van’dan Kastamonu’ya 43 şehrimizde toplam 520 milyon Euro bütçeli 46 projeyi hayata geçirdik.

PROJELERDEN 1.500 KOBİ FAYDALANDI

Desteklediğimiz bu projelerden bugüne kadar yaklaşık 1.500 KOBİ faydalandı. 300’e yakın yeni işletme yine bu projeler aracılığıyla kuruldu. Çeşitli fonlar vasıtasıyla KOBİ’ler için 1 milyar Euro’luk sermaye finansmanı imkanı oluşturduk.

Rekabetçi Sektörler Programı’nın 2014-2020 yılları arasını kapsayan II. dönemini ise ‘Rekabetçilik ve Yenilik’ temasıyla hayata geçirdik.

Bu dönemde, dış ticaret dengesi ile istihdama katkı sağlayan, ülkemizin rekabet gücünü yükseltmeyi hedefleyen proje fikirlerine öncelik verdik. Bu kapsamda da bugüne kadar yaklaşık 260 milyon Euro bütçeli 41 projeyi destekledik.

Kapasite geliştirme alanındaki teknik destek projelerimize 2021-2027 yıllarını kapsayan IPA III döneminde de hız kesmeden devam edeceğiz.”

YERLİ AŞI YIL SONUNDA

MUSTAFA Varank, toplantının ardından katıldığı televizyon programında yerli aşı çalışmalarını anlattı: “İnaktif aşı, virüs benzeri parçacıklar (VLP) ve adenoviral aşı adayları için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na (TİTCK) başvuruldu. TİTCK onaylar onaylamaz insan denemeleri aşamasına başlayacağız. İnşallah sene sonuna kadar kendi yerli aşımızı elimize almayı hedefliyoruz.”

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