Var olmayan pamukla 134 milyon TL’lik ‘hasat’

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Geçen çarşamba günü 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, üretimi yapılmayan pamuklar için düzenlendiği belirlenen sahte kantar fişleri ve makbuzlar ile satış yapılmış gibi gösterdikleri anlaşıldı. Şüphelilerin bu yöntemle devlet destekleme primlerinden 134 milyon TL tutarında haksız kazanç elde ettiği, ayrıca 114 milyon TL’lik vergi kaybına yol açıldığı tespit edildi. Öte yandan, söz konusu pamukların Adana’daki bir firmaya satılmış gibi gösterildiği ve nakliye sürecinde sahte irsaliye ile taşıma faturalarının kullanıldığı belirlendi.



Belgeler üzerindeki incelemelerde, irsaliye düzenlenen tarihlerde yük taşıdığı bildirilen araçların, hareket etmediği de anlaşıldı. Ayrıca, çiftçiler adına düzenlenen sahte pamuk müstahsil makbuzları karşılığında alınan destekleme primlerinin bir kısmının, şirket sahipleri ile aralarında paylaşıldığı bilgisine ulaşıldı. Polis ekipleri tarafından yakalanan 8 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Cengiz Akgün, Serkan Rebiş ve Kamil Demir tutuklanırken, diğer 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.