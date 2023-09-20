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Vapurdaki dehşet... 14 yaşındaki çocuğun saçını yakmıştı! Yeni görüntüler ortaya çıktı

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#İstanbul#Vapur#Saç
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2023 09:29

İstanbul Beykoz’da iskeleye yanaşan vapurda oturan M.E.A.'nın (14) arkasından yaklaşarak saçını yakan N.Ç.'nin (52) yeni görüntüleri ortaya çıktı. Yeni görüntülerde M.E.A'nın vapurda otururken şüpheli N.Ç. vapura biniyor. M.E.A'ya yaklaşan N.Ç, eğilerek bir şeyler söylüyor. Sonrasında gencin arkasına geçip elindeki şişeyle vurma hareketi yapıyor.

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Olay, 9 Eylül Cumartesi günü saat 08.35 sıralarında Sarıyer'den Beykoz'a giden vapurda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vapur iskeleye yanaştığı sırada oturduğu yerden kalkan N.Ç. (52), önünde oturan erkek yolcu M.E.A.'nın (14) arkasından geçerken, cebinden çıkardığı çakmakla saçlarını yaktı.

Saçının yandığını fark eden M.E.A. panikle yerinden kalkarak elleriyle yanan saçını söndürdü. Ardından N.Ç. ile aralarında arbede yaşandı. İhbar üzerine iskeleye polis ekipleri geldi. Ekipler, M.E.A. ve N.Ç.'yi ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.

Vapurdaki dehşet... 14 yaşındaki çocuğun saçını yakmıştı Yeni görüntüler ortaya çıktı

 

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

N.Ç. polis merkezinde verdiği ifadesinde, geçmiş dönemde uzun saçlı insanlara yönelik travmatik olaylar yaşadığını, kullandığı psikoloji ilaçlarını içmediğinden kendine hakim olamayıp olayı gerçekleştirdiğini söyledi. N.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı. 

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YENİ GÖRÜNTÜLER

Olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Yeni görüntülerde M.E.A'nın vapurda otururken şüpheli N.Ç. vapura biniyor. M.E.A'ya yaklaşan N.Ç, eğilerek bir şeyler söylüyor. Sonrasında gencin arkasına geçip elindeki şişeyle vurma hareketi yapıyor. M.E.A'nın arkasında bir koltuğa oturan N.Ç. bir süre sonra da M.E.A'nın saçlarını yakıyor. Saçlarının yandığını fark eden M.E.A., saçlarını söndürmeye çalışırken, saçlarını yakan N.Ç.ile aralarında arbede yaşanıyor.

Vapurdaki dehşet... 14 yaşındaki çocuğun saçını yakmıştı Yeni görüntüler ortaya çıktı

Vapurdaki dehşet... 14 yaşındaki çocuğun saçını yakmıştı Yeni görüntüler ortaya çıktı

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#İstanbul#Vapur#Saç

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