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Vapurda unutulan çantadan cüzdan çalan şüpheli kamerada

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#İstanbul#Vapur#Hırsızlık
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2022 09:53

Sarıyer'de vapurda unutulan çantadan cüzdan çalan şüpheli, kamera kayıtları incelenerek tespit edildi. Polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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İstinye'ye gitmek için 4 Kasım Cuma günü akşam saatlerinde Çubuklu'dan vapura binen Bilge Tekin, sırt çantasını yan koltukta unuttu. Çantasını unuttuğunu fark eden Tekin, şehir hatları yetkililerine ulaştı. Tekin'in koltuğunu kontrol eden yetkililer çantayı buldu. Tekin teslim aldığı çantasını kontrol ettiğinde, cüzdanının olmadığını fark etti.

Vapurda unutulan çantadan cüzdan çalan şüpheli kamerada

İhbar üzerine çalışma başlatan polis, vapurun güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerde, koltukta unutulan çantayı fark eden şüphelinin önce yer değiştiriyor gibi yaptığı görülüyor.

Çantanın bulunduğu koltuğa oturan şüpheli, diğer yolcuların dikkatini çekmeden çantayı karıştırıyor.

Vapurda unutulan çantadan cüzdan çalan şüpheli kamerada

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Çantadan aldığı cüzdanı cebine koyduktan sonra kendi koltuğuna geçiyor.

Polisin şüpheliyi yakalamak çalışma başlattı.

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#İstanbul#Vapur#Hırsızlık

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