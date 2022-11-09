Vapurda unutulan çantadan cüzdan çalan şüpheli kamerada

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İstinye'ye gitmek için 4 Kasım Cuma günü akşam saatlerinde Çubuklu'dan vapura binen Bilge Tekin, sırt çantasını yan koltukta unuttu. Çantasını unuttuğunu fark eden Tekin, şehir hatları yetkililerine ulaştı. Tekin'in koltuğunu kontrol eden yetkililer çantayı buldu. Tekin teslim aldığı çantasını kontrol ettiğinde, cüzdanının olmadığını fark etti.

İhbar üzerine çalışma başlatan polis, vapurun güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerde, koltukta unutulan çantayı fark eden şüphelinin önce yer değiştiriyor gibi yaptığı görülüyor.

Çantanın bulunduğu koltuğa oturan şüpheli, diğer yolcuların dikkatini çekmeden çantayı karıştırıyor.

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Çantadan aldığı cüzdanı cebine koyduktan sonra kendi koltuğuna geçiyor.

Polisin şüpheliyi yakalamak çalışma başlattı.