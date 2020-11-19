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Haber Giriş: 19.11.2020 - 17:40 | Son Güncelleme:

Vapurda iğrenç olay! Ahlaksız hareketler sergiledi…

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Vapurda iğrenç olay! Ahlaksız hareketler sergiledi…
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İstanbul’da vapura binen genç kadın karşısında yolculuk yapan başka bir kişinin cinsel tacizine maruz kaldı. Genç kadın yaşadığı tacizin etkisiyle savcılığa başvurarak vapurda yolculuk yapan vatandaşın kendisine bakarak uygunsuz hareketler sergilediğini söyleyince şüpheli hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Beşiktaş'tan Kadıköy'e gitmek için vapura bindiği sırada bir yolcunun kendisini taciz ettiğini belirterek şikayetçi olan genç kız, taciz dolu hareketler sergilediğini söyledi. Olay geçtiğimiz günlerde meydana geldi. D.P. isimli 26 yaşındaki genç kız, arkadaşlarıyla buluşmak için Beşiktaş'tan Kadıköy'e gitti. Vapurla seyahat eden genç kadın, bir süre sonra karşısında oturan şahsın kendisine bakarak hareketler sergilediğini anladı.

AHLAKSIZ HAREKETLER SERGİLEDİ

Sabah’tan Atakan Irmak’ın haberine göre; Kadıköy'de vapurdan indiği sırada polise şikayetçi olan genç kızın, ihbarı arından şahıs ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. 34 yaşındaki E.E. isimli şahıs, mağdur kadının kendisini yanlış anladığını beyan etti.

3 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Savcılık yürüttüğü soruşturma sonunda gencin suçtan kurtulmaya yönelik ifade verdiği gerekçesiyle şahıs hakkında dava açtı. Genç kıza bakarak uygunsuz hareketler sergileyen şahsın, 'Cinsel Taciz' suçunu işlediği ileri sürüldü. 3 yıla kadar hapsi istenen şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

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