Vapura binen yolcu sefer esnasında kayboldu, Boğaz'da arama başlatıldı

#Kadıköy-Beşiktaş Vapur Kazası#Makhfura Huseynova Kayboldu#Boğazda Arama Çalışmaları
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2026 12:58

Kadıköy’den Beşiktaş’a giden yolcu vapuruna binen Azerbaycan uyruklu Makhfura Huseynova sefer sırasında vapurda kayboldu. Beşiktaş'ta vapurdan inmeyen 44 yaşındaki yolcunun bulunması için Boğaz'da arama faaliyetleri başlatıldı.

Kadıköy’den Beşiktaş’a giden yolcu vapuruna binen Azerbaycan uyruklu Makhfura Huseynova (44) sefer sırasında kayboldu. Vapurda kadına ait çanta bulunurken, Kadıköy’den turnikeden geçerek vapura bindiği belirlenen Huseynova’nın Beşiktaş’ta inen yolcular arasında yer almadığı tespit edildi. İhbarın ardından denizde arama çalışması başlatıldı.

Olay, 2 Mayıs Cumartesi günü saat 22.00 sıralarında Kadıköy-Beşiktaş vapurunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadıköy’den Beşiktaş’a sefer yapan yolcu vapurundaki güverte bölümünde çantasıyla oturan kadının bir süre sonra ortadan kaybolduğu fark edildi. Çantanın yerinde olduğu ancak kadının vapurda olmadığı anlaşılınca durum görevlilere bildirildi.

KADIKÖY’DE VAPURA BİNDİĞİ BELİRLENDİ

Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada, seferi yapan vapurun Kırçıloğlu 4 isimli yolcu gemisi olduğu tespit edildi. Vapurda bulunan siyah çantada yapılan kontrollerde kadının kimlik bilgilerine ulaşıldı. Çantanın Azerbaycan uyruklu Makhfura Huseynova’ya ait olduğu belirlendi. Kadıköy iskelesindeki kamera görüntülerini inceleyen ekipler, Huseynova’nın saat 20.20 sıralarında turnikeden geçerek vapura bindiğini tespit etti. Görüntüler kayıp kadının kızı Nigar Yusifli’yede izletildi. Yusifli, görüntüdeki kişinin annesi olduğunu teyit etti.

BEŞİKTAŞ’TA İNMEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Vapurun varış noktası olan Beşiktaş iskelesindeki kamera görüntüleri de polis ekipleri ve kayıp kadının kızıyla birlikte incelendi. Yapılan incelemede Huseynova’nın Beşiktaş iskelesinde indiğine dair bir görüntü bulunamadı. Tekne kaptanıyla yapılan görüşmede vapurdaki kameraların 14 Nisan’dan bu yana çalışmadığı bilgisine ulaşıldı. Kadının bulunması için Deniz Limanı Şube Müdürlüğü’ne ait 2 kontrol botu, Kıyı Emniyeti’ne ait 1 bot ve Sahil Güvenlik’e ait 1 botla denizde arama çalışması sürdürülüyor. Polis ekipleri olayula ilgili soruşturma başlattı.

