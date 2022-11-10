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Vanlılar DHA muhabirleri ve Miyazaki’yi unutmadı

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#Van#Atsushi Miyazaki#Deprem
Vanlılar DHA muhabirleri ve Miyazaki’yi unutmadı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2022 07:00

Van halkı kentte 9 kasım 2011 yılında meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde, otel enkazında kalarak yaşamını yitiren Japon yardım gönüllüsü Dr. Atsushi Miyazaki'yi de iki gazeteciyi de hiç unutmadı.

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Van, 23 Ekim 2011’de 7.2, 9 Kasım’da ise 5.6 büyüklüğünde iki depremle sarsıldı. Her iki depremde toplam 644 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 3 bin kişi de yaralandı. İki depremde kent merkezinde 25 bina yıkıldı, yüzlerce konut ağır hasar gördü. İkinci depremde yıkılan Bayram Oteli’nde Japon yardım gönüllüsü Dr. Atsushi Miyazaki ile DHA muhabirleri Sebahattin Yılmaz ve Cem Emir’in de aralarında bulunduğu 24 kişi yaşamını yitirdi.

Vanlılar DHA muhabirleri ve Miyazaki’yi unutmadı

Van halkı ilk depremin ardından kente gelen Japon yardım gönüllüsü Miyazaki’yi de iki gazeteciyi de hiç unutmadı. İki gazeteci dün mezarları başında törenlerle anıldı.

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Vanlılar DHA muhabirleri ve Miyazaki’yi unutmadı

Van’da tarım danışmanlığı yapan Dünya Karakuş da ölümünden çok etkilendiği Dr. Atsushi Miyazaki’nin Van’da yaptığı çalışmaları konu alan 16 sayfalık bir kitap yazdı. Karakuş, Gürpınar’da bir köy okulunu ziyaret ederek, kendi imkânlarıyla aldığı kitapları okulun kütüphanesine bağışladı. Aynı zamanda iki işinsanının katkılarıyla çocuklara kazak ve bot hediye etti. Miyazaki’yi anlatan hikâye kitabını da çocuklara dağıtan Karakuş, “O tarihlerde bu çocuklar henüz doğmamıştı. O zaman bize yardıma gelenleri onlara da anlatmalıyız” dedi.                      

 

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#Van#Atsushi Miyazaki#Deprem

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