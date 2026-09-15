'Vanlı Kara Haydar'ın foyasını eşi Çağla Öz ortaya çıkardı! Savcılıktaki ifadesinde bunları anlattı: Altınlar gerçek, isimler hayaliydi

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Vanlı Kara Haydar lakabı ile anılan Mehmet Fatih Tançalan'ın düğünündeki görüntüler Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Savcılık, milyonlarca liralık takılar için soruşturma başlatmış; gelin ile damat gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı.

GELİN HANIM KONUŞTU: EŞİM GÖSTERİŞ AMACIYLA TALİMAT VERDİ

Van Cumhuriyet Başsavcılığının “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” soruşturması kapsamında tutuklanan “Vanlı Kara Haydar” lakaplı Mehmet Fatih Tançalan'ın eşi Çağla Öz Tançalan'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Tançalan, eşinin daha önceki beyanlarının aksine bazı düğün takılarının kiralık değil satın alınmış olduğunu söyledi. Düğünde takı ve IBAN'larla birlikte “43 milyon TL hediye toplandığı” yönündeki anons için ise “Böyle bir paranın toplandığını bilmiyorum. İsimlerin çoğunun hayal ürünü olduğunu düşünüyorum. Eşim gösteriş amacıyla talimat verdi” dedi. MASAK'ın şüpheli bulduğu milyonluk para hareketleri, akrabaların hesapları ve lüks araç trafiğine ilişkin de dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

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Van Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü aklama soruşturmasında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. “Vanlı Kara Haydar” olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan'ın tutuklanan eşi Çağla Öz Tançalan'ın 14 Eylül'de savcılıkta verdiği ifadede, soruşturmanın odağındaki lüks yaşam, düğünde sergilenen altınlar ve milyonlarca liralık para hareketlerine ilişkin çarpıcı beyanlarda bulunduğu görüldü.

İfadenin en dikkat çekici bölümlerinden biri, Mehmet Fatih Tançalan'ın takılarla ilgili beyanına yönelik oldu. Çağla Öz Tançalan, nişanda kendisine kolye ve iki bilezik takıldığını, taç ile kemerin ise kuyumcudan ödünç alındığını anlattı.

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DAMADI YALANLADI: "SATIN ALDIĞINI BİLİYORUM"

Tançalan, eşinin önceki ifadesini ise açıkça yalanlayarak, “Mehmet Fatih her ne kadar ifadesinde tüm takıların kiralık olduğunu beyan etmiş ise de satın alındığını biliyorum” dedi.

Nişanın ardından kolye ve iki bileziğin de Mehmet Fatih Tançalan ile ailesi tarafından alındığını söyleyen Çağla Öz Tançalan, düğünde bu takıların yeniden kendisine takıldığını ifade etti.

"DÜĞÜNDEN SONRA TAKILARI KENDİSİNE VERDİM"

Çağla Öz Tançalan, 6 Eylül'de Van'da gerçekleştirilen düğünün organizasyonunu eşinin yaptığını, masrafların hangi kaynakla karşılandığını bilmediğini söyledi.

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Düğünde kendisine takılan altınların tamamının gece sonunda eşi tarafından alındığını anlatan Tançalan, “Ben bütün takıları Mehmet Fatih'e verdim. Ben arkadaşlarımla kaldığım otele döndüm. Eşim de kendi arkadaşlarıyla ayrı bir yere gitti, altınlar kendisindeydi” ifadelerini kullandı.

Tançalan, nişandan sonra da takıların kendisinden alındığını belirterek, altınların kaynağını eşine sormadığını söyledi.

ODUNLUKTAKİ VALİZDEN ÇIKAN ALTINLAR

Soruşturma kapsamında dikkat çeken bir başka ayrıntı ise kolluk ekiplerinin Muradiye'de yaptığı aramada ortaya çıktı.

Çağla Öz Tançalan, düğünün ardından kendisinden alınan altınları, daha sonra gerçekleştirilen aramada odunlukta ele geçirilen bir valizin içerisinde gördüğünü anlattı. Bazı bileziklerin imitasyon olduğunu ise haberlerden öğrendiğini söyledi.