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'Vanlı Kara Haydar'ın eşi sosyal medya fenomeni Çağla Öz gözaltına alındı

Güncelleme Tarihi:

#Vanlı Kara Haydar#Çağla Öz Tançalan#Gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2026 18:50

Van'da Mehmet Mehmet Fatih Tançalan'ın düğün görüntüleri sonrası 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan tutuklanmasının ardından eşi Çağla Öz Tançalan da gözaltına alındı.

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Sanal medya ünlüsü Çağla Öz ile yine sanal medyada 'Vanlı Kara Haydar' olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan'ın pazar günü Van'da düzenlenen düğününe ait görüntüler, çeşitli medya organlarında geniş yankı uyandırdı. Görüntüler üzerine Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mehmet Fatih Tançalan, 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğinde tutuklandı. MASAK raporunda ismi geçen Çağla Öz Tançalan'ın annesi N.O. İstanbul'da, Mehmet Fatih Tançalan'ın yakını M.S.T. ise dün Muradiye ilçesinde gözaltına alınmıştı.

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Hakkında gözaltı kararı bulunan eşi Çağla Öz Tançalan'ın ise bugün İstanbul'da gözaltına alındı. Çağla Öz Tançalan'ın, İstanbul'daki işlemlerin ardından Van'a getirilmesi bekleniyor. Öte yandan, Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma sürüyor. 

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#Vanlı Kara Haydar#Çağla Öz Tançalan#Gözaltı

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