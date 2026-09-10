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Vanlı Kara Haydar’ın eşi Çağla Öz gözaltına alındı

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#Vanlı Kara Haydar#Çağla Öz#Gözaltı
Vanlı Kara Haydar’ın eşi Çağla Öz gözaltına alındı
Fatih Murat Erdoğan
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2026 10:02

Düğünde takılan altınlarla gündeme gelen ve kara para aklamaktan tutuklanan Vanlı Kara Haydar’ın fenomen eşi Çağla Öz de İstanbul’da gözaltına alındı.

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Geçtiğimiz gün düğününde geline takılan kilolarca altınla gündem olan 'Vanlı Kara Haydar' lakaplı Mehmet Fatih Tançalan, 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan tutuklandı. Yaşananlardan sonra eşi fenomen gelin Çağla Öz sosyal medya hesaplarını kapattı.

Vanlı Kara Haydar’ın eşi Çağla Öz gözaltına alındı

GECE BASKINI YAPILMIŞTI

Van Cumhuriyet Başsavcılığınca Tançalan hakkında, sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımla bağlantılı olarak TCK’nın 301’inci maddesi kapsamında soruşturma başlatılmıştı. Başsavcılığın talimatı doğrultusunda, hakkında 25 olay kaydı bulunduğu belirtilen Tançalan, 8 Eylül'de saat 03.00 sıralarında Van’ın Muradiye ilçesindeki ikametinde yakalanarak gözaltına alınmıştı.

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Vanlı Kara Haydar’ın eşi Çağla Öz gözaltına alındı

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Van İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince emniyete götürülen Tançalan’ın, emniyet ve savcılıkta ifadesi alındı. İfadesinin ardından "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan adliyeye sevk edilen Tançalan, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Vanlı Kara Haydar’ın eşi Çağla Öz gözaltına alındı

EŞİ DE GÖZALTINA ALINDI

Eşinin kara para aklama suçundan tutuklanmasının ardından fenomen gelin Çağla Öz İstanbul’da gözaltına alındı. Çağla Öz eşinin gözaltına alınmasının hemen sonrasında sosyal medya hesaplarını kapatmıştı. 

Vanlı Kara Haydar’ın eşi Çağla Öz gözaltına alındı

MASAK ARAŞTIRMA YAPIYOR

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, Mali Suçları Araştırma Kurulundan (MASAK) inceleme talep etmişti. Çiftin mal varlığı, lüks yaşam paylaşımları ve düğünde sergilenen yüksek miktardaki altın, döviz ve paranın kaynağı araştırılmaya başlandı.

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İFADESİNDE NE DEMİŞTİ? ALTINLARIN KAYNAĞI NE?

Hakimlik ifadesinde Mehmet Fatih Tançalan, düğünde takılan altınları tanıdığı bir kuyumcudan kiraladığını ileri sürüp "Altınları düğünden sonra iade ettik." demişti

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#Vanlı Kara Haydar#Çağla Öz#Gözaltı

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