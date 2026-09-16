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Vanlı Kara Haydar’ın düğünündeki 97 parça altının 76’sı sahte çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Vanlı Kara Haydar#Çağla Öz Tançalan#Sahte Altın
Oluşturulma Tarihi: Eylül 16, 2026 12:25

Vanlı Kara Haydar olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan’ın düğününde takılan 97 parça takıyla ilgili bilirkişi raporu ortaya çıktı. Rapora göre 76 parça takının altın olmadığı tespit edildi.

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Vanlı Kara Haydar” olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan’ın düğününde yaklaşık 43 milyon liralık altın takıldığı iddiası sonrası polis ekipleri ve MASAK harekete geçti. Yapılan operasyondan sonra Tançalan, sosyal medya fenomeni eşi Çağla Öz Tançalan ve bir akrabası, “Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçundan tutuklandı.

Mehmet Fatih Tançalan, savcılık ifadesinde düğünde takılan altınların kiralık olduğunu ve düğünün ardından sahiplerine iade edildiğini öne sürdü.

Vanlı Kara Haydar’ın düğünündeki 97 parça altının 76’sı sahte çıktı

97 PARÇA TAKININ 76’SI ALTIN DEĞİL

Düğünde takılan takılarla ilgili hazırlanan bilirkişi raporu ortaya çıktı. Raporda, 97 parça takının 76’sının altın olmadığı belirtildi. Söz konusu 76 parça için rapora “altın olmayan” ibaresi düşüldü.

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“Altın olmayan” listesinde 21 burma bilezik, 37 desenli bilezik, külçeler, 2 metrelik zincir, kemer ve Hint kolye yer aldı.

Vanlı Kara Haydar’ın düğünündeki 97 parça altının 76’sı sahte çıktı

ÇAĞLA ÖZ TANÇALAN: SATIN ALINDIĞINI BİLİYORUM

Mehmet Fatih Tançalan’ın eşi Çağla Öz Tançalan da savcılık ifadesinde, eşinin kiralık olduğunu söylediği takıların satın alındığını bildiğini ifade etti.

Bu yıl nisan ayında Muradiye ilçesinde nikah yaparak evlendiklerini belirten Çağla Öz Tançalan, 10 Mayıs 2026’da İstanbul’da nişan yaptıklarını söyledi. Nişanda Mehmet Fatih’in kendisine kolye ve 2 kelepçe bilezik taktığını belirten Tançalan, taç ve kemerin ise kuyumcudan ödünç alındığını ve daha sonra kuyumcuya iade edildiğini anlattı.

Kolye ve iki kelepçe bileziğin Mehmet Fatih ve ailesi tarafından alınarak götürüldüğünü belirten Çağla Öz Tançalan, eşinin ifadesinde tüm takıların kiralık olduğunu söylediğini ancak kendisinin bunların satın alındığını bildiğini kaydetti.

Vanlı Kara Haydar’ın düğünündeki 97 parça altının 76’sı sahte çıktı

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SAHTE ANONSLAR

Çağla Öz yine ifadesinde eşinin olmayan parayı varmış gibi gösterdiğini ve böyle hava atmayı sevdiğini söyledi. Düğünde yapılan takı şovunda ise hayali anonslar yapıldığın belirtti.

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#Vanlı Kara Haydar#Çağla Öz Tançalan#Sahte Altın

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