Vanlı Kara Haydar soruşturması! Kara Haydar'ın serveti otoparktan çıktı: 2 aracında 934 milyon TL bulundu

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 'Vanlı Kara Haydar' olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan hakkında 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan yürütülen soruşturmada Sarıyer Maslak'ta tespit edilen araçlarda yapılan aramada 934 milyon TL tutarında dövize el konuldu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 'Vanlı Kara Haydar' olarak bilenen Mehmet Fatih Tançalan hakkında 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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Ankara Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin soruşturma kapsamında yürüttüğü çalışmalarda, İstanbul’un Sarıyer ilçesi Maslak Mahallesi’nde bulunan araçlarda Tançalan'a ait paraların saklandığı tespit edildi. Gece saatlerinde Tançalan'a ait otoparkına baskın yapılarak, araçlarda arama yapıldı. Araçların içinde kutularda 57 bin 700 adet euro banknot karşılığı toplam 16 milyon 440 bin euro (919,3 milyon TL), 7 bin adet 100 dolarlık banknot karşılığı 700 bin dolar (34,259 milyon TL) olmak üzere toplamda 64 bin 700 adet döviz banknotu bulundu.

Yaklaşık 934 milyon TL tutarında döviz ile suçta kullanıldığı belirlenen 2 otomobile el konuldu. Ayrıca 1 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen paranın kaynağı ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanmasıyla bağlantısı araştırılıyor.

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