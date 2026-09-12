'Vanlı Kara Haydar' ile Çağla Öz'ün düğün görüntüleri gündem olmuştu! Altınlar odunlukta bulundu

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Sosyal medya ünlüsü Çağla Öz ile 'Vanlı Kara Haydar' olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan'ın pazar günü Van'da düzenlenen düğününe ait görüntüler, sosyal medyada geniş yankı buldu. Görüntüler üzerine Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

VANLI KARA HAYDAR TUTUKLANDI, EŞİ ÇAĞLA ÖZ ARANIYOR

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mehmet Fatih Tançalan, 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Hakkında gözaltı kararı bulunan eşi Çağla Öz Tançalan'ın yakalanması için çalışmalar sürerken, hazırlanan MASAK raporunda ismi geçen annesi N.O. İstanbul'da, M.S.T. ise dün Muradiye ilçesinde gözaltına alındı.

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ALTINLAR ODUNLUKLAKİ VALİZDEN ÇIKTI! EV SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbari çalışmayla Muradiye ilçesinde bir adrese operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada, evin odunluk bölümünde bulunan bir valiz içerisinde Tançalan çiftinin düğününde takıldığı belirtilen altınlar ele geçirildi. Altınlara el konulurken, ev sahibi gözaltına alındı.

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Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma ise sürüyor.

‘ALTINLAR EMANETTİ’ DEMİŞTİ

Mehmet Fatih Tançalan ifadesinde, hakkındaki suçlamaları reddederek düğün ve nişandaki lüks harcamaların, eşi Çağla Tançalan'ın ve kendisinin sanal medya ünlülüğü sayesinde sağlanan reklam ve sponsorluk anlaşmalarıyla karşılandığını iddia etmişti. Eşinin gelinliklerinden baklavaya, Maldivler tatilinden mekan organizasyonlarına kadar pek çok hizmetin reklam karşılığı ücretsiz yapıldığını ileri süren Tançalan, düğünde ve nişanda takılan altınları için ise maddi durumu el vermediği için altın alamadığını ve takılan altınları kuyumcudan emanet olarak aldığını, daha sonra kuyumcu tarafından geri götürüldüğünü söylemişti.

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Ancak MASAK raporunda, kuyumcu V.K.’nın bir set ile iki altın kelepçenin satıldığını ve faturasının bulunduğunu ifade ettiği yer almıştı.