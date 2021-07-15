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BarÄ±ÅŸ KUL/ERCÄ°Åž (Van), (DHA)-
Haber GiriÅŸ: 15.07.2021 - 16:34 | Son GÃ¼ncelleme:

Van'Ä±n ErciÅŸ ilçesinde temmuz ayÄ±nda kar sürprizi!

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Van'Ä±n ErciÅŸ ilÃ§esinde yaÄŸmurun ardÄ±ndan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± baÅŸladÄ±. ErciÅŸliler,Â temmuz ayÄ±nda kar yaÄŸmasÄ±na ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â

Ä°lÃ§edeÂ Ã¶ÄŸleÂ saatlerinde etkili olan yaÄŸmurdan sonraÂ 20 kilometre uzaklÄ±ktaki KocapÄ±nar Mahallesi'nde kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±Â baÅŸladÄ±. KÄ±sa sÃ¼reÂ etkili olan kar, zeminde kÄ±smen tuttu. Ä°lÃ§ede yaÅŸayanlar, temmuz ayÄ±nÄ±n ortasÄ±ndaÂ kar yaÄŸmasÄ±na ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.

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Yollarda olan sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler deÂ cep telefonu kamerasÄ±yla kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ledi.

VanÄ±n ErciÅŸ ilÃ§esinde temmuz ayÄ±nda kar sÃ¼rprizi

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