Van'Ä±n ErciÅŸ ilçesinde temmuz ayÄ±nda kar sürprizi!
Van'Ä±n ErciÅŸ ilÃ§esinde yaÄŸmurun ardÄ±ndan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± baÅŸladÄ±. ErciÅŸliler,Â temmuz ayÄ±nda kar yaÄŸmasÄ±na ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â
Ä°lÃ§edeÂ Ã¶ÄŸleÂ saatlerinde etkili olan yaÄŸmurdan sonraÂ 20 kilometre uzaklÄ±ktaki KocapÄ±nar Mahallesi'nde kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±Â baÅŸladÄ±. KÄ±sa sÃ¼reÂ etkili olan kar, zeminde kÄ±smen tuttu. Ä°lÃ§ede yaÅŸayanlar, temmuz ayÄ±nÄ±n ortasÄ±ndaÂ kar yaÄŸmasÄ±na ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.
Yollarda olan sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler deÂ cep telefonu kamerasÄ±yla kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ledi.
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