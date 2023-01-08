Van'ın 3 ilçesinde taşımalı eğitime kar engeli

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Van'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerinde taşımalı eğitim gören okullarda kar yağışı nedeniyle eğitime pazartesi günü ara verildi. Kar kalınlığının kent merkezinde 10, yüksek kesimlerde ise 25 santimetreye ulaştığı kentte, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kardan kapanan 28 mahalle ve mezra yolunu yeniden ulaşıma açmak için çalışması başlattı.



Konu ile ilgili Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Van ili merkez 3 (İpekyolu-Edremit-Tuşba) ilçemizde yoğun kar yağışı nedeniyle İl Hıfzısıhha Kurul Kararı ile taşımalı kapsamındaki öğrencilere okullar pazartesi (09.01.2023) 1 gün tatil edilmiştir" denildi.