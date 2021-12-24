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Van'ın 3 ilçesinde taşımalı eğitime kar engeli

#Kar#Van#Eğitim
Vanın 3 ilçesinde taşımalı eğitime kar engeli

Van'ın 3 ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim veren okullar, bugün tatil edildi.

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Van'da dün gece saatlerinde bastıran kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle İpekyolu, Tuşba ve Edremit ilçelerinde taşımalı eğitim veren okullara bugün bir günlük ara verildi. Diğer okullar ise eğitimlerine devam etti. Öğrencilerin çoğu karda yürüyerek okullarına gitti.

Vanın 3 ilçesinde taşımalı eğitime kar engeli


Kar kalınlığı kent merkezinde 15, yüksek kesimlerde ise 40 santimetreye kadar ulaştı. Birçok mahalle, köy ve mezrada yollar ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışma başlattı. Van-Bahçesaray kara yolu da tipi ve çığ riski nedeniyle dün akşam saatlerinden itibaren güvenlik gerekçesiyle ulaşıma kapatıldı. Meteoroloji yetkilileri, yola çıkan sürücüleri çığ ve buzlanmaya karşı uyardı.

Vanın 3 ilçesinde taşımalı eğitime kar engeli

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