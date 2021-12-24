Van'ın 3 ilçesinde taşımalı eğitime kar engeli

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Van'da dün gece saatlerinde bastıran kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle İpekyolu, Tuşba ve Edremit ilçelerinde taşımalı eğitim veren okullara bugün bir günlük ara verildi. Diğer okullar ise eğitimlerine devam etti. Öğrencilerin çoğu karda yürüyerek okullarına gitti.