Vaniköy’deki kaçakta yıkım tamam

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Yasal düzenlemelere aykırı inşaat faaliyeti gerçekleştirildiği tespit edilen inşaat durdurulmuş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü ile İstanbul Büyükşehir Belediye ekipleri önceki gün alanda yıkım faaliyeti başlatmıştı.

KEPÇENİN GİREMEDİĞİ YERLERİ ELLE YIKTILAR

Ruhsatsız, kaçak yapılar ve iskanlı yapıdaki eklentilerin yıkım işlemi dün de gün boyu devam etti. İBB ekipleri, bakanlık ekiplerinin denetiminde iş makinalarıyla girdiği alanda, yıkım işlemi yaptı. Ekipler, kepçelerin giremediği yerlerdeki kaçak bölümleri elle yıktı. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü kaçak inşaatlar sırasında kesilen ağaçların yerine dikilmek üzere alana yeni ağaç fidanları getirdi.