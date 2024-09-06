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Vaniköy’deki kaçakta yıkım tamam

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#Vaniköy#Boris Borisenko#Roman Abramoviç
Vaniköy’deki kaçakta yıkım tamam
Fatma AKSU
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2024 07:00

Daha önce suç örgütü lideri Adnan Oktar’a ait olan, şimdi tapuda Boris Borisenko üzerine görünen ancak gerçek sahibinin Rus milyarder Roman Abramoviç olduğu öne sürülen Vaniköy’deki villanın kaçak bölümleri tamamen yıkıldı.

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Yasal düzenlemelere aykırı inşaat faaliyeti gerçekleştirildiği tespit edilen inşaat durdurulmuş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü ile İstanbul Büyükşehir Belediye ekipleri önceki gün alanda yıkım faaliyeti başlatmıştı.

Vaniköy’deki kaçakta yıkım tamam

KEPÇENİN GİREMEDİĞİ YERLERİ ELLE YIKTILAR

 Ruhsatsız, kaçak yapılar ve iskanlı yapıdaki eklentilerin yıkım işlemi dün de gün boyu devam etti. İBB ekipleri, bakanlık ekiplerinin denetiminde iş makinalarıyla girdiği alanda, yıkım işlemi yaptı. Ekipler, kepçelerin giremediği yerlerdeki kaçak bölümleri elle yıktı. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü kaçak inşaatlar sırasında kesilen ağaçların yerine dikilmek üzere alana yeni ağaç fidanları getirdi. 

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#Vaniköy#Boris Borisenko#Roman Abramoviç

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