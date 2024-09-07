Vaniköy'deki kaçak yapının yıkımı tamamlandı: Bölge yeniden ağaçlandırılacak

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Üsküdar Vaniköy'de ‘Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde yer alan villanın kaçak eklentilerinin yıkımı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü ekiplerinin koordinesinde tamamlandı. Meskenin çevresindeki spor salonu, misafirhane, mekanik odası, kış bahçesi ve güvenlik kulübesi yıkıldı. Kaçak inşaat için tahrip edilen bölgede Bakanlık ağaçlandırma çalışması başlatacak ve bitki örtüsü eski dokusuna kavuşturulacak. Boğaziçi Doğal ve Tarihi Sit Alanında Öngörünüm Bölgesinde kalan ve imar planında “ikinci grup koru alanı ağaçlandırılacak alanlar” lejantında olan bölgedeki 6 ruhsatsız yapının yıkımı tamamlandı. Yıkılan yapılar arasında spor salonu, misafirhane, mekanik odası, kış bahçesi ve güvenlik kulübesi bulunuyordu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, ‘Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi” içinde bulunan ve yeşil alan fonksiyonunda kalan taşınmazda kesilen ağaçlar için de harekete geçti. Bölgede yeniden ağaçlandırma başlatılacak ve tahrip edilen bitki örtüsü eski dokusuna kavuşturulacak.

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YENİ AĞAÇLAR DİKİLECEK

CNN TÜRK muhabiri Serdar Er, canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

7 farklı yapı burada tespit edildi, 2'si halihazırda var olan yapılardı, 5'inin kaçak olduğu belirlendi. 22 Ağustos tarihinde bu noktada mühür vurulmuştu. Yaklaşık 15 günlük bir süre geçti ki, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı ekipler buraya geldi ve inşaat sahipleriyle birlikte yıkım işlemi başladı. İBB'den gelen ekipler de yıkıma dahil oldu. Yıkı sonrası sonrası görüntü bu. Molozların taşınma işlemi olacak. Yerine ağaçların dikilmesi planlanıyor. Boğaz manzarasını görüyordu. Yapılar tamamen yıkıldı. İşlemler dün akşam saatlerinde tamamlandı. Boş kalan alanlar yeşillendirilecek. Pazartesi ve salı günleri gelen ekipler son incelemelerini yapacak ve enkaz kaldırma devam edecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bir duyuru yapmıştı. Ardından İBB ekipleri de geldi. İnşaatta çalışanlar da yıkıma dahil oldu. Soruşturma da devam ediyor. Bakan Yılmaz Tunç, sorumluların cezalandırılacağını söylemişti. Kaçak yapıların enkazını görüyorsunuz. Yıkım sonrası özel görüntüleri görüyorsunuz.

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BAKAN KURUM'DAN AÇIKLAMA

Dün akşam bir haber kanalının canlı yayınına katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Bundan sonra sökülen ağaçların yeniden dikilme ve tahribatın giderilmesi adına peyzajların düzenlenmesi olacak. Molozların dışarı çıkarılma işi var. Onları da İl Müdürlüğümüz takip edecek ve yürütecek” dedi.

“VARSA KAÇAK YAPI YIKIN, YARIN YIKIMA GİTTİĞİMİZDE PEŞİMİZDEN GELMEYİN”

Bakan Murat Kurum, şu ifadeleri kullandı:

Boğaz'da kaçak yapı varsa yapılmasına müsaade etmeyin. Varsa yapılan, durdurun ve o kaçakların yıkımını gerçekleştirin. Tüm Türkiye duysun; kendileri de biliyor. Var mı yok mu? Dolayısıyla varsa kaçak yapı durdursunlar, yıkımını gerçekleştirsinler. Yarın biz yıkıma gittiğimizde bizim peşimizden gelmeyin. Böyle bir şey olmaz. Kendilerini göreve davet ediyoruz. ‘Oyuncak' diye tabir ettikleri İstanbul Boğazı'na sahip çıksınlar. Onlar çıkmazsa biz Boğaz'ın talan edilmesine müsaade etmeyeceğiz. “