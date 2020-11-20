Vaniköy’de hüzünlü ziyaret

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün İstanbul’daki temasları kapsamında önce koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden gazeteci- yazar Ahmet Kekeç’in mezarını ziyaret etti. Tedavi gördüğü hastanede 59 yaşında ölen Ahmet Kekeç, Eyüpsultan Mezarlığı’nda toprağa verilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı’daki konutundan çıkarak Eyüpsultan Haziresi’ne geldi. Ahmet Kekeç’in kabri başında dua okuyan Erdoğan, yazar Şule Yüksel Şenler’in mezarını da ziyaret etti.

Erdoğan’a AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti.

Erdoğan, ziyaretin ardından Çengelköy’deki Vahdettin Köşkü’ne geçerken, 15 Kasım günü çıkan yangında büyük hasar gören Vaniköy Camisi’ni ziyaret etti. Tarihi dokusuna ve aslına uygun olarak yeniden yapılacak olan camide incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın sonrası başlatılan çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıklamasında, itfaiyenin ön raporuna göre yangının cami içerisinde bulunan çoklu elektrik kablolarında oluşan elektriksel ısınma sonucu başladığı belirtilmişti.