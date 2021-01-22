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Haber Giriş: 22.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Vaniköy yangını soruşturması tamamlandı: Kasıt da yok dava da yok

Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
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Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
Vaniköy yangını soruşturması tamamlandı: Kasıt da yok dava da yok
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İSTANBUL Boğazı’nda bulunan 355 yıllık tarihi Vaniköy Camisi’nde çıkan ve büyük hasar oluşmasına neden olan yangınla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı.

Savcılık, caminin ait olduğu vakfın yetkilisi Uğur Vanioğlu hakkında ‘taksirle yangına neden olma’ suçundan yürütülen soruşturma kapsamında takipsizlik kararı verdi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan takipsizlik kararında, cami imamı Mustafa Coşkun müşteki olarak yer alırken, caminin ait olduğu Yeni Valide Camii Vaizi Şeyh Vani Mehmed Efendi Bin Bestam Vakfı’nın yöneticisi Uğur Vanioğlu ise şüpheli olarak yer aldı.

Kararda, olay yerinde gerekli keşfin yapıldığı, üçlü bilirkişi tarafından hazırlanan raporda da yangının elektrik tesisatından kaynaklandığının tespit edildiği belirtildi.

DELİL BULUNAMADI

Kararda, “Tüm dosya kapsamına göre yangının kasten çıkarıldığına dair bir delil ve emareye rastlanılmadığı gibi böyle bir iddia mevcut değildir. TCK 171/1-a maddesinde belirtilen ‘taksirle yangına neden olma’ suçu oluşmuştur” denildi.

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Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
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