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Haber Giriş: 17.11.2020 - 12:28 | Son Güncelleme:

Vaniköy camii nerede?

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Vaniköy camii nerede?
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İstanbul’daki 355 yıllık Vaniköy Camii çıkan yangın sonucunda büyük çapta zarar gördü. Vaniköy Camii yangının çıkış nedeniyle ilgili itfaiye raporunda ‘Elektrik tesisatı kablolarının ısınması sonucu, kablo izolasyonlarının tutuşmasıyla yangın başlangıcı meydana geldi’ denildi. Peki, Vaniköy camii nerede?

Vaniköy Camii, İstanbul'un Üsküdar ilçesi, Kandilli Mahallesi, Vaniköy Caddesi üzerinde yer alan, Osmanlı Dönemi'nden kalma tarihi bir camidir. İstanbul Boğazı'ın hemen kıyısında yer alan Vaniköy Camii, Vani Mehmet Efendi tarafından Padişah IV. Mehmed'in verdiği arazi üzerine yaptırılmıştı. 

Ahşap karkas camiidir Tek şerefeli minaresi kagir zemine oturtulmuş ve betonermedir. Deniz tarafından bir duvar çeşmesi bulunan caminin koru tarafı yüksek sütunlarla sundurma şeklinde inşa edilmiştir. 15 Kasım 2020 tarihinde çıkan yangında denizden ve karadan müdahale edilmiş, ancak tarihi camiin ahşap kısımları yanarak kül olmuştur.

Vaniköy Camii, Restore Edilerek İbadete Açılacak

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Vaniköy Camii’ndeki yangının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda

“#Vaniköy Camimizin yanması hepimizi çok üzdü.

Sahil Güvenlik ve itfaiye ekiplerimiz yangını söndürdüler.

Soruşturma devam ediyor.

Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü rölöve ve restitüsyon projesini Koruma Kurulu’na sunmuştu.

İnşallah en kısa sürede restore edilerek ibadete açılacak.” ifadelerini kullandı.

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