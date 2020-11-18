Vaniköy Camii imamı yangın sonrası ‘kayıp’ demişti! O altınlar bulundu...
Üsküdar'da yanan tarihi Vaniköy Camii imamının yangın sonrası evinde bulamadığını iddia ettiği altınları bulundu.
Üsküdar'da yanan tarihi Vaniköy Camii imamının yangın sonrası evinde bulamadığını iddia ettiği altınları bulundu.
Üsküdar Çengelköy'de 3 gün önce tarihi Vaniköy Camii yanmış, imam Mustafa Coşkun ziynet eşyalarını yangın sonrası evinde bulamadığını iddia etmişti. Polis ekipleriyle birlikte lojmanda uzun süre yapılan aramalarda Coşkun'un, kaybolduğu iddia edilen altınları bulundu.
İmam Mustafa Coşkun'un ifadesinde, ‘Lojmanda bulunan ziynet eşyalarımı yangın sonrası bulamadık’ dediği belirtilmişti.
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