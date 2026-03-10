Vandaldan pişkin savunma

Haberin Devamı

İSTANBUL Beyoğlu’nda 1732 yılında I. Mahmud döneminde inşa edilen ve Osmanlı mimarisinin zarif meydan çeşmelerinden biri olarak bilinen Tophane Çeşmesi, yaklaşık 3 asırdır kentin önemli simgeleri arasında yer alıyor. Tophane Meydanı’nda bulunan ve İstanbul’un üçüncü büyük çeşmesi olarak bilinen tarihi yapının çevresinde, 5 Mart gecesi O.G.Y. (61) tarafından ateş yakıldı. Alevler büyürken, ihbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü. Polis ekipleri, şüpheli O.G.Y.’yi gözaltına aldı.

Yakılan ateş nedeniyle özellikle mermer yüzeylerin bazı kısımları karardı. Çeşmede oluşan is ve kurumun temizlenmesi için ekipler çalışma başlattı. Şüpheli O.G.Y.’nin ‘ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme’, ‘kasten yaralama’ ve ‘taksirle öldürme’ suçlarından poliste 5 suç kaydının olduğu tespit edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan O.G.Y., ‘mala zarar verme’ ve ‘genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması’ suçlarından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli ilk ifadesinde, “Isınmak için ateş yaktım, tarihi eser olduğunu bilmiyordum” dedi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli O.G.Y., Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na götürüldü. Savcılığa ifade veren şüpheli O.G.Y., çıkarıldığı nöbeti Sulh Ceza Hâkimliği tarafından ‘kumu malına zarar verme’ iddiasıyla tutuklandı.

‘POLİS NOKTASI KONULMALI’

Kılıç Ali Paşa Camisi din görevlisi Yadigar Murat, “Çok nadide bir eser. Asayiş açısından, kamu düzeni açısından ve bu tarihi eserlerin yoğun olduğu bu bölgeye bir polis noktası muhakkak konulmalı. İstanbul’un üç büyük çeşmesi vardı; Üsküdar Meydanı’nda, Ayasofya’nın hemen yanında ve burası. Çok sanat değeri yüksek eserler” dedi.

Yusuf Gök ise “Tarihi eserimizi yakanlara hain denir. Tarihi eser yakılır mı. Burası torunlarımıza kalacak bir miras. En azından restore edilmesi lazım ama suçlunun da cezasının verilmesi gerekiyor” dedi.

