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Van'daki tünel inşaatında göçük: İlk bilgilere göre 2 kişi enkaz altında

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#Van-Hakkari Karayolu#Güzeldere#Göçük
Vandaki tünel inşaatında göçük: İlk bilgilere göre 2 kişi enkaz altında
Oluşturulma Tarihi: Eylül 16, 2022 22:34

Van-Hakkari karayolu üzerindeki Güzeldere mevkisinde inşaatı devam eden tünelde meydana gelen göçükte ilk belirlemelere göre 2 kişi enkaz altında kaldı.

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Alınan bilgilere göre olay, akşam saatlerinde Van'ın Gürpınar ile Başkale ilçeleri arasındaki Güzeldere mevkinde meydana geldi. Bölgede devam eden tünel inşaatı sırasında bilinmeyen bir sebepten dolayı göçük meydana geldi. İlk belirlemelere göre 1 kişinin yaralı olarak kurtarıldığı göçükte 2 kişi de enkaz altında kaldı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD, UMKE, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler enkaz altında kalanları kurtarmak için çalışmalara başladı.

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#Van-Hakkari Karayolu#Güzeldere#Göçük

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