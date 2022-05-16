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Van'daki operasyonda 150 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi

#Van#İçişleri#Çatak
Vandaki operasyonda 150 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı'nden yapılan açıklamada, "Van'ın Çatak ilçesinde icra edilen iç güvenlik operasyonunda tespit edilen mağarada 1 adet havan mühimmatı, 150 kilogram amonyum nitrat, mühimmat, örgütsel döküman, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirilerek imha edildi." denildi.

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Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Çatak ilçesi Övecek Mahallesi kırsalında 15 Mayıs 2022 tarihinde iç güvenlik operasyonu icra edildi.

Vandaki operasyonda 150 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi

Operasyonda tespit edilen mağara içerisinde; 1 adet havan mühimmatı, 150 kilogram amonyum nitrat, 1 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 90 adet mutfak tüpü, 1 adet el telsizi, 180 metre kablo, 6 adet akü, 3 adet jeneratör, 22 adet pil, 150 litre benzin, 60 litre mazot, çok sayıda örgütsel doküman ile muhtelif miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Vandaki operasyonda 150 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi

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Ele geçirilen malzemeler emniyetli bir şekilde imha edilirken, terörle mücadele operasyonlarının bölge halkının da desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde devam edeceği bildirildi.

Vandaki operasyonda 150 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi

Vandaki operasyonda 150 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi

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#Van#İçişleri#Çatak

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