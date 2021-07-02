Van'daki mide bulandıran görüntülerden sonra bir maskaralık daha!
Van'da bir fırında personelin ekmekle top gibi oynadığı görülen skandal görüntülerin ortaya çıkmasının ardından bir rezalet de Konya'da yaşandı. Kadınlar Pazarı olarak bilinen sebze-meyve ve şarküteri ürünlerinin satıldığı pazar yerindeki bir iş yeri çalışanı, gıda ürünün bulunduğu buzdolabına girip, o ana ait görüntüleri hava sıcaklığını kastederek ’Konya Adana’yı geçti’ notuyla video paylaşım sitesinde yayınladı. Görüntüler, sosyal medyada tepki çekmesi üzerine paylaşım sitesinden kaldırıldı.
Konya'nın Merkez Karatay ilçesindeki Kadınlar Pazarı’ndaki bir iş yerinde çalışan kişi, gıda ürünün bulunduğu buzdolabına girip, o ana ait görüntüleri arkadaşına cep telefonu kamerasıyla kaydettirdi. Ardından da görüntüleri hava sıcaklığını kastederek ’Konya- Adana’yı geçti’ notuyla ’bora_q1’ kullanıcı adıyla bir video paylaşım sitesinde yayınladı. Sosyal medyada tepki toplaması üzerine görüntüleri sayfasından kaldırdı. Aynı kişinin sayfasında, pazar yerinde çekilen çok sayıda videoyu paylaştığı görüldü.