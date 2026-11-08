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Van'daki kazada ölen 9 İran vatandaşının cenazesi Hoy kentine gönderildi

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#Van Trafik Kazası#İranlı Ölüler#Hoy Kenti
Vandaki kazada ölen 9 İran vatandaşının cenazesi Hoy kentine gönderildi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2026 16:58

Van'ın Özalp-Saray kara yolunda TIR ile kafa kafaya çarpışan İran plakalı yolcu minibüsünde hayatını kaybeden 5'i kadın 9 kişinin cenazesi, aileleri ve konsolosluk yetkililerinin işlemlerinin ardından Van Büyükşehir Belediyesi'ne ait 3 araçla İran'ın Hoy kentine nakledildi. Kazaya karışan TIR sürücüsü gözaltına alınırken, yaralanan 5 kişiden 3'ünün taburcu edildiği bildirildi.

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Özalp-Saray kara yolunda dün akşam saatlerinde İran plakalı minibüs ile 1 TIR kafa kafaya çarpıştı.

Vandaki kazada ölen 9 İran vatandaşının cenazesi Hoy kentine gönderildi

Minibüsteki 9 kişinin yaşamlarını yitirdiği kazada TIR'ın sürücüsü ve minibüsteki 5 kişi de yaralandı. Kazada ölen 5'i kadın, 4'ü erkek 9 kişinin yakınları, cenazeleri teslim almak için sabah saatlerinde Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nin morguna geldi.

Vandaki kazada ölen 9 İran vatandaşının cenazesi Hoy kentine gönderildi

Ölenlerin kimlikleri, yakınlarının teşhisiyle belirlenirken, İran İslam Cumhuriyeti Van Başkonsolos Vekili Seyid Hasan Yahyavi ile Van Konsolosu Saeid Khajavi de morga gelip yetkililerden bilgi aldı.

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Vandaki kazada ölen 9 İran vatandaşının cenazesi Hoy kentine gönderildi

İşlemlerin ardından cenazeler, Van Büyükşehir Belediyesine ait 3 araçla morgdan alınıp İran'ın Hoy kentine götürüldü.

Öte yandan, kazaya karışan TIR'ın sürücüsünün ekipler tarafından gözaltına alındığı belirtildi.

Vandaki kazada ölen 9 İran vatandaşının cenazesi Hoy kentine gönderildi

Kazada yaralanan diğer 5 kişiden 3'ü taburcu edilirken, tedavisi süren 2 kişinin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

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#Van Trafik Kazası#İranlı Ölüler#Hoy Kenti

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