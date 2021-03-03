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HaberlerGündem HaberleriVan'daki feci kazanın ardından ortaya çıktı! TIR'dan gelen sesler üzerine arama yapıldı, 114 kaçak göçmen bulundu
GeriGündem Van'daki feci kazanın ardından ortaya çıktı! TIR'dan gelen sesler üzerine arama yapıldı, 114 kaçak göçmen bulundu
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Gündem
Barış KUL/ERCİŞ (Van) (DHA)
Haber Giriş: 03.03.2021 - 14:09 | Son Güncelleme:

Van'daki feci kazanın ardından ortaya çıktı! TIR'dan gelen sesler üzerine arama yapıldı, 114 kaçak göçmen bulundu

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Van'ın Erciş ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Ebubekir Aksoy (74), TIR'ın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza sonrası TIR'dan gelen sesler üzerine arama yapıldı. Aramada balık istifi 114 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi'ne götürülürken TIR sürücüsü F.İ. gözaltına alındı.

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  • Bir kişinin öldüğü kaza sonrası TIRdan balık istifi 114 kaçak göçmen çıktı
  • Bir kişinin öldüğü kaza sonrası TIRdan balık istifi 114 kaçak göçmen çıktı
  • Bir kişinin öldüğü kaza sonrası TIRdan balık istifi 114 kaçak göçmen çıktı
  • Bir kişinin öldüğü kaza sonrası TIRdan balık istifi 114 kaçak göçmen çıktı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kaza, sabah saatlerinde Erçiş'in Yıldırım Usta kavşağında meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Ebubekir Aksoy'a, Van'dan Ağrı yönüne giden F.İ.'nin kullandığı 27 AHA 308 plakalı TIR çarptı. Kazada ağır yaralanan Aksoy, çevredekilerin haber vermesiyle gelen sağlık görevlilerince ambulansla Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ebubekir Aksoy, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kaza sonrası polis ekipleri, TIR'dan gelen sesler üzerine arama yaptı. Üst tarafında yük bulunan TIR'ın ikinci kat haline getirilen bölmesinde balık istifi 114 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, polis ekiplerince TIR'ın kapalı dorsesinden çıkarılıp minibüslere bindirildi. Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu oldukları belirtilen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. TIR sürücüsü F.İ. ise gözaltına alındı.

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