Van’daki doğal yaşam alanında yeni sahiplerini bekliyorlar

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Bu kapsamda Kurubaş Mahallesi’ndeki 256 bin metrekarelik araziye, köpeklerin koruma altında tutularak daha sağlıklı yaşam sürdürebilecekleri bir alan oluşturuldu. Kent merkezi ve ilçelerden belediye ekiplerince toplanarak Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne götürülen sahipsiz, yaralı ve hasta köpekler, burada kısırlaştırılıp tedavileri yapıldıktan sonra “doğal yaşam alanı”na bırakılıyor. Aralarında veteriner hekimlerin de bulunduğu 15 personel, toplamda 25 bin hayvan kapasiteli alanda koruma altında tutulan yaklaşık 800 köpeğin bakımını yapıyor ve ihtiyaçlarını karşılıyor.

KULÜBELERDE KALIYORLAR

Tekli köpek kulübeleri, yemlik, suluk ve padokların bulunduğu yaşam alanında, sahipsiz köpeklerin sahiplendirilmesine yönelik çalışma da yürütülüyor. Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Danışmanı Özgür Taylan Koç, şu bilgileri verdi: “Burada 15 personeliz. Vardiyalı çalışıyoruz. Hayvanlarımız asla yalnız bırakılmıyor. Her gün mamaları ve suları veriliyor, kontrolleri yapılıyor. Veteriner ve tekniker arkadaşlarımız da hayvanlarımızla ilgileniyor. Sahipsiz hayvanlarımızın rehabilitasyon merkezinde tedavileri ve kısırlaştırma işlemleri yapılıyor, daha sonra doğal yaşam alanına getiriliyor. Burada her türlü ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Tedavi olan hayvanlarımızın günlük bakımlarını yapıyoruz. Vatandaşlarımızın şikâyetlerini de göze alarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İsteyen herkes bize resmi sitemizden ve numaramızdan ulaşabilir. Vatandaşlarımız gerekli koşulları sağladıkları zaman hayvanlarımızı sahiplenebilirler.”