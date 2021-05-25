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BarÄ±ÅŸ KUL/ERCÄ°Åž (Van), (DHA)-
Haber GiriÅŸ: 25.05.2021 - 16:58 | Son GÃ¼ncelleme:

Van'da zincirleme kaza: 1'i aÄŸÄ±r 4 yaralÄ±!

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Van'da zincirleme kaza: 1'i aÄŸÄ±r 4 yaralÄ±!

Van- AÄŸrÄ± yolunda, 3 aracÄ±n Ã§arpÄ±ÅŸmasÄ± sonucu meydana gelenÂ zincirlemeÂ kazada, 1'i aÄŸÄ±r 4 kiÅŸi yaralandÄ±.Â

Kaza, saat 15.00 sÄ±ralarÄ±nda, Van- AÄŸrÄ± yolu ErciÅŸ Belediyesi kavÅŸaÄŸÄ±nda meydana geldi. Van'dan AÄŸrÄ± yÃ¶nÃ¼ne giden sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerinin isimleri Ã¶ÄŸrenilemeyen 13 D 144 plakalÄ± TIR,Â 65 T 5148 plakalÄ± taksi ve 65 NY 715 plakalÄ± damperli kamyon Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±.

Kazada 1'i aÄŸÄ±r 4 kiÅŸi, yaralandÄ±. Ä°hbarla kaza yerine gelen saÄŸlÄ±k ekipleri, yaralÄ±larÄ± ambulanslarlaÂ ErciÅŸ Åžehit RÄ±dvan Ã‡evik Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rdÄ±. Kazayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.

Vanda zincirleme kaza: 1i aÄŸÄ±r 4 yaralÄ±

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