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Van'da yolcu minibüsü, istinat duvarını aşıp devrildi: 12 yaralı

#Van#İstinat Duvarı#Yolcu Minibüsü

Van - Hakkari yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkıp istinat duvarını aşarak devrilen yolcu minibüsünde 12 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 12.00 sıralarında Van - Hakkari yolunun 7'nci kilometresindeki Kurubaş Mahallesi'nde meydana geldi. Yüksekova'dan Van'a gelen ve içinde 14 yolcunun bulunduğu 21 LB 565 plakalı minibüs, kontrolden çıkıp yol kenarındaki istinat duvarını aşarak devrildi.

Vanda yolcu minibüsü, istinat duvarını aşıp devrildi: 12 yaralı

Kaza ihbarıyla bölgeye AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Minibüste sıkışan yolcular, ekipler tarafından kurtarıldı. Kazada yaralanan 12 kişi, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Van'daki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Vanda yolcu minibüsü, istinat duvarını aşıp devrildi: 12 yaralı

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#Van#İstinat Duvarı#Yolcu Minibüsü

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