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Gündem
Harun AKSU/BAÅžKALE (Van), (DHA)-
Haber GiriÅŸ: 04.06.2021 - 10:51 | Son GÃ¼ncelleme:

Van'da yol kenarÄ±ndaki 2 çuvalda ele geçirildi!

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Van'da yol kenarÄ±ndaki 2 çuvalda ele geçirildi!

Van'Ä±n BaÅŸkale ilÃ§esine baÄŸlÄ± BÃ¶lekli kÃ¶yÃ¼ kÄ±rsalÄ±nda, yol kenarÄ±na bÄ±rakÄ±lanÂ 2 Ã§uval iÃ§inde 52 kilo 165 gram eroin ele geÃ§irildi.Â

Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ BaÅŸkale Narkotik Grup AmirliÄŸi ekiplerinin Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± kapsamÄ±nda, uyuÅŸturucu sevkiyatÄ± yapÄ±lacaÄŸÄ± bilgisi Ã¼zerine, harekete geÃ§ildi. BaÅŸkale'nin BÃ¶lekli Mahallesi'ne dÃ¼zenlenen operasyonda, arazide arama yapÄ±ldÄ±.

Yol kenarÄ±na bÄ±rakÄ±lanÂ 2 Ã§uval iÃ§inde 52 kilo 165 gram eroin ele geÃ§irilen, ÅŸÃ¼pheli ya da ÅŸÃ¼phelilerinÂ belirlenip, yakalanmasÄ±Â iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±ldÄ±.Â 

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