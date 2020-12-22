Van'da yağan kar vatandaşları sevindirdi

Bir süredir sıcak havanın etkili olduğu sıcak havanın ardından bugün kentte kar yağışı başladı. Aralıklarla yağan kar yağışının yüksek kesimlerde daha etkili olacağı bildirildi. Meteoroloji verilerine göre; Van’da kar yağışı iki gün etkili olup ardından tekrar yerini mevsim normallerinin üzerinde sıcak havaya bırakacak.