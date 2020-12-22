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Behçet DALMAZ- Orhan AŞAN/VAN, (DHA)
Haber Giriş: 22.12.2020 - 10:50 | Son Güncelleme:

Van'da yağan kar vatandaşları sevindirdi

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Van'da yağan kar vatandaşları sevindirdi
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VAN'da sıcak hava, yerini kar yağışına bıraktı. Havaların, mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin ardından yağan kar, vatandaşları sevindirdi.

Bir süredir sıcak havanın etkili olduğu sıcak havanın ardından bugün kentte kar yağışı başladı. Aralıklarla yağan kar yağışının yüksek kesimlerde daha etkili olacağı bildirildi. Meteoroloji verilerine göre; Van’da kar yağışı iki gün etkili olup ardından tekrar yerini mevsim normallerinin üzerinde sıcak havaya bırakacak.

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