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Van'da uyuşturucu operasyonu: 92 şüpheli yakalandı

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#Uyuşturucu Operasyonu#Van#Gözaltı
Vanda uyuşturucu operasyonu: 92 şüpheli yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2026 11:03

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Van’da düzenlenen 'Uyuşturucu madde imal veya ticareti' suçuna yönelik operasyonlarda 92 şüpheli yakalandı" denildi.

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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Van’da “Uyuşturucu Madde İmal veya Ticareti" suçuna yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 92 şüpheli yakalandı.

Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Van ve Erciş Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, 12 ilçede düzenlenen operasyonlar sonucunda yakalanan şüphelilerin; Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek ve Bulundurmak suçunu işledikleri tespit edildi.

Operasyonlar sonucunda; 62 bin adet sentetik ecza hap, 10 kg skunk, 1 kg metamfetamin ve Muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile çok sayıda kesici delici alet ele geçirildi.

Güvenlik güçlerimizin kararlı ve özverili çalışmalarıyla ülkemizin dört bir yanında uyuşturucuya yönelik operasyonlarımızı kesintisiz şekilde sürdürüyoruz.

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Kahraman Jandarmamızı, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, Van İl Jandarma Komutanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

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#Uyuşturucu Operasyonu#Van#Gözaltı

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