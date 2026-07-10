Van'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi yakalandı

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Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Gevaş ve Başkale Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; Van İl Jandarma Komutanlığı Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince uyuşturucu madde imalatçısı ve satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Sürücülüğünü yabancı uyruklu şahısların yaptığı bir TIR ile uyuşturucu madde kaçakçılığı yapılacağının tespit edilmesi üzerine gerçekleştirilen operasyonda 333 kilogram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 2 şüpheli yakalandı.

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