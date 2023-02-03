Van'da ulaşıma kar engeli! 347 yerleşim yerine ulaşım yok

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Van'ın özellikle ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 189 mahalle ve 158 mezra olmak üzere 347 yerleşim yeri yolu, ulaşıma kapandı. Van'ın en çok kar yağışı alan ilçelerden olan, 6-7 ayı karla mücadele çalışmalarının yürütüldüğü Bahçesaray’da bu yıl kar geç yağdı. Bölgede 3 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle, 2020 yılında düşen 2 çığ nedeniyle 42 kişinin hayatını kaybettiği Van-Bahçesaray kara yolu, tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı. Kapalı yolların açılması için karla mücadele ekiplerinin çalışmaları aralıksız sürüyor.



'İLK DEFA ŞAHİTLİK EDİYORUZ'



Bahçesaray yolunda çalışmaları sürdüren ekipte yer alan Berat Akman, "Bu yıl çok fazla kar yok. Bu yolda tarihinde ilk defa aralık ve ocak aylarında karın olmadığına şahitlik ettik. Soğuk havanın olduğu ama karın olmadığı bir yıl yaşıyoruz" diye konuştu.



Karayolları'nda görevli Davut Kaya ise bu yıl bölgede çok fazla kar yağışının yaşanmadığını belirterek, "Fakat 3 gündür yoğun bir kar yağışı vardı. Kapıyı kilitleyip, gideceğiz. Vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlamak zorundayız. Bahçesaray tarafı bizde kapalı. Narlıca tarafından kapatıp, çıkacağız. 2010 yılından bu yana Karayolları'nda çalışıyorum. İlk defa burayı bu kadar karsız görüyorum. Geçen yıl 4-5 metre kar gördük. Ondan önceki yıl çığ geldi. Bu sene de en fazla 50 santimetreyi ancak gördük. 3 gündür yağıyor" dedi.



SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR



Kentteki yağışlarla ilgili AFAD da uyarılarda bulundu. Uyarı mesajında, Meteoroloji tahmin raporuna göre Van'da yoğun kar yağışı beklendiği, buzlanma, don, tipi, çığ tehlikesi ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması istendi. Hafta sonu hava sıcaklıklarında önemli düşüş yaşanacak. Meteoroloji'nin hava tahmin raporuna göre; hafta sonu Van'ın bazı ilçeleri sıfırın altına 25 dereceye kadar düşecek.